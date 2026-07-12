Вылет трех рейсов отменили в новосибирском аэропорту Толмачево 12 июля

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
В аэропорту Толмачево в воскресенье, 12 июля, зафиксировали изменения в графике полетов. Вылет трех и прилет двух рейсов были отменены. Кроме того, на прилет задерживаются еще девять рейсов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.
Среди отмененных рейсов на вылет из Новосибирска значатся направления в Сочи (рейсы SU 6642 и FV 6642) и Иркутск (S7 5227). Изменения коснулись и прибывающих бортов: не будет рейсов из Сочи (FV 6641) и Иркутска (S7 5228).
Также авиакомпании сообщают о задержках. В Новосибирск с опозданием прибудут самолеты из Домодедово, Хабаровска, Якутска, Благовещенска, Талакана, два из Иркутска и два из Шереметьево.
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