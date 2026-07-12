В Новосибирске водитель сбил 15-летнего велосипедиста на улице Ватутина

В Новосибирске на улице Ватутина машина сбила подростка на велосипеде. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 11 июля 2026 года в Кировском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие. У дома 107 на улице Ватутина неизвестный водитель сбил 15-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, машина двигалась по дороге и столкнулась с подростком, который ехал по встречному направлению. В аварии пострадал мальчик 2011 года рождения. Характер травм выясняется.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Инспекторы изучают все детали случившегося и пытаются установить личность водителя, который скрылся с места аварии.

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