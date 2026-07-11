28 человек остаются в пункте размещения из-за паводка в Свердловской области

В регионе подтоплены более 400 приусадебных участков, два жилых дома, восемь мостов и участок дороги Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает снижаться уровень паводковых вод, однако последствия подтоплений сохраняются. По данным на 11 июля, в пункте временного размещения в Ирбите остаются 28 человек, в том числе 11 детей. Об этом пишет «Уральский меридиан».

За последние сутки вода ушла из двух частных домов и 41 приусадебного участка в двух населенных пунктах. Несмотря на это, в 15 муниципалитетах региона подтопленными остаются два жилых дома, 419 приусадебных участков, восемь низководных мостов и участок автомобильной дороги.

Спасатели продолжают контролировать паводковую обстановку и оказывать помощь жителям, которые пока не могут вернуться в свои дома.

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