Жительница Бийска спасла выпавшего из гнезда воробья

Птенца нашли на дороге по пути на дачу — теперь его выхаживают и готовят к возвращению в дикую природу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Бийска Ксения Зотова спасла беспомощного птенца воробья, которого обнаружила на дороге по пути на дачу. Девушка решила выходить птицу и подготовить ее к возвращению в дикую природу. Об этом пишет «Бийский Рабочий».

По словам Ксении, птенец, вероятнее всего, случайно выпал из гнезда. Попытки вернуть его обратно оказались безуспешными, а оставлять птицу на дороге было опасно из-за машин и бродячих животных.

Главными помощниками в уходе за воробьем стали интернет и искусственный интеллект. Благодаря рекомендациям Ксения подобрала подходящий рацион: птенца кормили смесью из обезжиренного творога, яйца и моркови, а также размоченными насекомыми. Первую неделю птицу приходилось кормить каждые полчаса.

Сейчас воробей уже ест самостоятельно и учится летать по комнате. По словам девушки, птенец воспринимает ее как мать: реагирует на ее голос громким чириканьем, садится рядом и не боится человека.

Вместе с новым питомцем в доме живут кот породы сфинкс, кролик, хомяк и рыбки. Хозяйка отмечает, что остальные животные спокойно приняли необычного соседа, а кот не проявляет к нему охотничьего интереса.

В ближайшее время Ксения планирует начать приучать воробья к улице. Она надеется выпустить его на волю, однако признается, что переживает за его дальнейшую судьбу, поскольку птица слишком привыкла к человеку.

Ветеринарный врач Ольга Авилкина отметила, что выкармливание диких птенцов — сложный процесс, а ошибки в уходе могут привести к нарушениям развития. Кроме того, некоторые спасенные птицы уже не способны вернуться в естественную среду из-за сильной привязанности к людям или проблем со здоровьем. Специалист также рекомендует использовать перчатки и маску при контакте с дикими птицами, чтобы избежать передачи инфекций.

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