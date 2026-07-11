Рейс из Стамбула в Новосибирск задерживается на полчаса

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
В аэропорту Толмачево изменилось время прилета двух рейсов. Рейс из Стамбула задерживается, а из Москвы прибудет раньше расписания.
Рейс S7 5890 из Стамбула должен был приземлиться в Новосибирске 11 июля в 23:35. По последним данным, самолет прилетит в 00:05 12 июля. Задержка — полчаса.
Рейс SU 1552 из Москвы (Шереметьево), наоборот, прибудет раньше. Вместо 23:40 он приземлится в 23:30.
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