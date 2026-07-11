Под Новосибирском на трассе Иртыш водитель Газели погиб в лобовом ДТП

В Татарском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Водитель Газели уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с двумя грузовиками. От удара машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Авария случилась 11 июля в 16:20 на 1013 километре трассы. 22-летний водитель Газели ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. Предположительно, он уснул за рулем.
Газель вылетела на встречную полосу. Сначала столкнулась с грузовиком «Шакман» под управлением 42-летнего водителя. Затем врезалась во встречный автомобиль «Скания» под управлением 55-летнего водителя.
После удара Газель опрокинулась и загорелась. Водитель Газели погиб на месте.
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