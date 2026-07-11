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НовостиОбщество11 июля 2026 14:53

В Новосибирске установили рекорд, сварив 496 литров супа «Крапивник с судаком»

Юбилейный гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» собрал тысячи гостей на Михайловской набережной
Екатерина ХАЛИМОВА
Юбилейный гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» собрал тысячи гостей на Михайловской набережной. Фото: мэрия Новосибирска.

Юбилейный гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» собрал тысячи гостей на Михайловской набережной. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске на юбилейном гастротуристическом фестивале «В Сибири – ЕСТЬ!» установили рекорд Сибири. Повара приготовили самую большую порцию старинного сибирского супа «Крапивник с судаком» — 496,5 литра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Фестиваль прошел на Михайловской набережной. Тысячи новосибирцев и гостей региона попробовали блюда сибирской кухни. Свои рецепты представили 19 команд из районов области и Новосибирска.

Губернатор Андрей Травников осмотрел площадки и поучаствовал в регистрации рекорда. Он отметил, что область никогда не повторяется и постоянно удивляет.

В рамках фестиваля подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами и профессиональными объединениями. Его цель — продвижение сибирской кухни на гастрономической карте России.

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