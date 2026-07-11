Нападающий Максим Чиканчи перешел в ФК «Сибирь»

28-летний форвард играл в Казахстане и последние два сезона защищал цвета костромского «Спартака» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФК «Сибирь» подписала контракт с 28-летним нападающим Максимом Чиканчи. Он стал игроком новосибирского клуба.

Максим — выпускник Академии московского «Локомотива». За свою карьеру выступал за «Казанку», «Олимп-Долгопрудный», «Кубань-Холдинг», «Красаву», казахстанские «Кызыл-Жар» и «Жетысу».

Последние два сезона провел в костромском «Спартаке». Сыграл 53 матча, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Вместе с командой стал победителем группы «Золото» Второй лиги А и помог занять 7-е место в дебютном сезоне Первой лиги.

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