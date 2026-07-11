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НовостиСпорт11 июля 2026 13:51

Нападающий Амур Балкизов покинул ФК «Сибирь»

20-летний форвард продолжит карьеру в футбольном клубе «Калуга»
Екатерина ХАЛИМОВА
20-летний форвард продолжит карьеру в футбольном клубе «Калуга»

20-летний форвард продолжит карьеру в футбольном клубе «Калуга»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» объявил об уходе нападающего Амура Балкизова. Новый сезон 20-летний футболист проведет в составе «Калуги».

В весенней части минувшего сезона Балкизов сыграл за новосибирскую команду пять матчей.

В клубе поблагодарили форварда за время, проведенное в «Сибири», и пожелали ему успехов на новом этапе спортивной карьеры.

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