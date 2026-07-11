В Новосибирской области возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Жертвами аварии стали 15-летний водитель мотоцикла и его взрослый пассажир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли два человека. Расследование находится на контроле Искитимской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, вечером 10 июля водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний подросток. Вместе с ним ехал взрослый пассажир. Оба получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Предварительно установлено, что за рулем легкового автомобиля находился мужчина, не имевший водительского удостоверения.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «б» и «в» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии, назначены судебные экспертизы. Прокуратура контролирует ход расследования.

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