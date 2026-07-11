ФК «Сибирь» арендовала полузащитника «Балтики» Арсения Попушоя

20-летний воспитанник академии «Краснодара» проведет сезон в новосибирском клубе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» объявил о переходе атакующего полузащитника Арсения Попушоя. 20-летний футболист будет выступать за новосибирскую команду на правах аренды из калининградской «Балтики».

Попушой является воспитанником академии «Краснодара». В 2024 году он стал бронзовым призером Молодежной футбольной лиги в составе «быков», после чего перешел в «Балтику».

За дубль калининградского клуба полузащитник провел 42 матча в LEON-Второй лиге Б и забил пять мячей. Также на его счету семь матчей и три гола за юношескую сборную России.

В клубе пожелали новичку успешно провести предстоящий сезон, раскрыть свой потенциал и стать важной частью команды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX