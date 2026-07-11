В Бердске поздравили с 89-летием ветерана Валентину Коваленко

Валентина Григорьевна более 30 лет возглавляет общество жителей блокадного Ленинграда. Фото: пресс-служба Администрации Бердска.

В Бердске с днем рождения поздравили председателя общества «Блокадник» Валентину Коваленко. 10 июля ей исполнилось 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Бердска.

Заместитель главы администрации Бердска по социальным вопросам Ольга Добролюбская вручила имениннице цветы и памятный подарок от имени городской администрации, пожелав ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Валентина Коваленко родилась 10 июля 1937 года в Ленинграде. После окончания монтажного техникума работала на строительстве промышленных объектов, курировала возведение бердских заводов, а затем многие годы трудилась на Бердском химическом заводе.

С 1991 года она возглавляет общество «Блокадник», занимается общественной деятельностью и сохранением памяти о жителях блокадного Ленинграда.

За многолетний труд и активную общественную работу Валентина Коваленко награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и удостоена звания «Ветеран труда Российской Федерации».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX