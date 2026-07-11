В Новосибирске выбрали победителей конкурса «Любимый наставник - 2026»

Завершился конкурс «Любимый наставник - 2026» в Новосибирске», который проводила «Комсомольская правда». Голосование шло месяц, и сегодня мы можем назвать имена победителей.
1 место - Светлана Алтухова, старший воспитатель МБДОУ г. Новосибирска «Детский сад №175 «Лигренок» - 7135 голосов
2 место - Алексей Назарчук, инструктор по физической культуре МБДОУ г. Новосибирска «Детский сад №281» - 3617 голосов
3 место - Валентина Леонова, музыкальный руководитель МБДОУ Чановский детский сад №2
От души поздравляем всех победителей конкурса!
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