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НовостиОбщество11 июля 2026 11:57

В Новосибирске утвердили проект межевания территории у Хилокской и Петухова

Документ определяет границы новых земельных участков
Екатерина ХАЛИМОВА
Документ определяет границы новых земельных участков

Документ определяет границы новых земельных участков

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска утвердили проект межевания территории квартала в границах улиц Хилокской, Петухова, Бородина и границы города. Соответствующее постановление подписал мэр города.

Документ определяет местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков в рамках ранее утвержденного проекта планировки территории. Кроме того, новым земельным участкам присвоят официальные адреса.

В связи с утверждением нового проекта признаны утратившими силу отдельные положения постановления мэра 1996 года, а также постановление мэрии от 15 апреля 2024 года, которым ранее был утвержден проект межевания этой территории.

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