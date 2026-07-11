В Новосибирске изымут три аварийных дома на улицах Добролюбова и Кошурникова

Собственникам выплатят компенсацию или предоставят другое жилье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске началась процедура изъятия трех аварийных многоквартирных домов в Октябрьском районе в рамках проекта комплексного развития территории. Об этом стало известно из постановлений мэрии Новосибирска.

Соответствующие постановления подписал мэр города. Они приняты на основании ходатайства специализированного застройщика и договора о комплексном развитии территории в границах улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато.

Под изъятие для муниципальных нужд попали земельные участки и жилые помещения в аварийных домах по адресам: ул. Добролюбова, 243, ул. Добролюбова, 247 и ул. Кошурникова, 40. Земельные участки находятся в общей долевой собственности владельцев квартир.

Как следует из документов, собственникам выплатят возмещение, размер которого определят после оценки рыночной стоимости жилья и земельных участков. По соглашению сторон вместо денежной компенсации владельцам могут предоставить другие квартиры в границах Новосибирска.

Департамент строительства и архитектуры мэрии совместно с застройщиком подготовит соглашения об изъятии недвижимости. Если договориться с собственниками не удастся, вопрос будет решаться в судебном порядке.

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