В Новосибирске дачник разрушил клумбы ради парковки на пожарном развороте

По словам садоводов, мужчина повредил цветники и оставил автомобиль в месте, где стоянка запрещена Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из садовых товариществ Новосибирска произошел конфликт из-за парковки автомобиля. По словам местных жителей, новый владелец участка оставил машину на пожарном развороте, несмотря на действующие в СНТ правила. Об этом рассказали очевидцы в паблике «У нас на Шлюзе».

Как рассказали садоводы, перед этим мужчина разрушил клумбы, в которые жители товарищества самостоятельно завозили землю и высаживали цветы.

По словам очевидцев, во время конфликта мужчина заявлял, что имеет право так поступать, поскольку является собственником участка.

После инцидента садоводы своими силами восстановили поврежденные клумбы. Они выразили надежду, что подобные случаи больше не повторятся.

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