Новосибирские пловцы завоевали три медали чемпионата мира по подводному спорту

Соревнования прошли в южнокорейском Инчхоне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские спортсмены завоевали полный комплект наград на чемпионате мира по подводному спорту, который прошел с 23 по 28 июня в южнокорейском Инчхоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В составе сборной России, выступавшей в нейтральном статусе под флагом CMAS, выступили два представителя новосибирского Центра водных видов спорта — мастера спорта международного класса Елизавета Купрессова и Арсений Десятов.

Елизавета Купрессова стала чемпионкой мира в плавании в ластах на дистанции 400 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров.

Арсений Десятов выиграл бронзу на дистанции 50 метров в классических ластах.

С успешным выступлением на мировом первенстве новосибирских спортсменов и их тренеров поздравили в Центре водных видов спорта.

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