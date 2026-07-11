Глава Минтруда Котяков: «Нормы позволяют перейти на четырехдневную рабочую неделю»

Такой формат возможен по взаимному согласию работника и работодателя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское трудовое законодательство позволяет работодателям в Новосибирской области при взаимном согласии с сотрудниками переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, действующие нормы законодательства позволяют устанавливать различные режимы работы.

— Сегодняшние нормы позволяют перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон, — отметил Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что работодатели вправе самостоятельно выбирать наиболее подходящий график работы в зависимости от особенностей деятельности компании, если это соответствует требованиям трудового законодательства и устраивает обе стороны.

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