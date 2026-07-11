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НовостиОбщество11 июля 2026 9:28

В Новосибирской области первоклассникам не будут задавать домашние задания

Минпросвещения России напомнило, что этот порядок действует уже несколько лет
Екатерина ХАЛИМОВА
Минпросвещения России напомнило, что этот порядок действует уже несколько лет

Минпросвещения России напомнило, что этот порядок действует уже несколько лет

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Новосибирской области ученики первых классов продолжат учиться без домашних заданий. В Минпросвещения России пояснили, что это правило не является нововведением и действует с 2021 года.

Поводом для разъяснений стали сообщения в СМИ о якобы введенной отмене домашних заданий для первоклассников. В ведомстве подчеркнули, что обучение без домашних заданий закреплено пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом министерства от 22 марта 2021 года.

В министерстве также уточнили, что приказ от 8 октября 2025 года внес лишь технические изменения в федеральную образовательную программу начального общего образования, приведя ее в соответствие с уже действующим порядком.

Таким образом, для первоклассников в школах Новосибирской области по-прежнему не предусмотрены домашние задания.

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