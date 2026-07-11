В Новосибирской области первоклассникам не будут задавать домашние задания

Минпросвещения России напомнило, что этот порядок действует уже несколько лет Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Новосибирской области ученики первых классов продолжат учиться без домашних заданий. В Минпросвещения России пояснили, что это правило не является нововведением и действует с 2021 года.

Поводом для разъяснений стали сообщения в СМИ о якобы введенной отмене домашних заданий для первоклассников. В ведомстве подчеркнули, что обучение без домашних заданий закреплено пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом министерства от 22 марта 2021 года.

В министерстве также уточнили, что приказ от 8 октября 2025 года внес лишь технические изменения в федеральную образовательную программу начального общего образования, приведя ее в соответствие с уже действующим порядком.

Таким образом, для первоклассников в школах Новосибирской области по-прежнему не предусмотрены домашние задания.

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