Минздрав Новосибирской области напомнил о пользе массажа в его Всемирный день

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
11 июля отмечается Всемирный день массажа. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области напомнили, что массаж — это не только приятная процедура для расслабления, но и один из способов поддерживать здоровье.
Как отметили в ведомстве, массаж помогает снять мышечное напряжение, улучшить лимфодренаж и вернуть организму бодрость после долгого дня.
При этом для заботы о себе необязательно каждый раз обращаться к специалисту. В Минздраве подчеркнули, что самые простые техники массажа не требуют специальных навыков и их можно выполнять самостоятельно в домашних условиях.
Специалисты призвали сделать заботу о своем теле ежедневной привычкой, а не вспоминать о ней только по праздникам.
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