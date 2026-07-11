В парках Новосибирска начался второй этап обработки от клещей

Обработка стартовала 10 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 31 июля в шести парках города пройдёт второй этап акарицидной обработки территории от клещей. Обработку проведут в парках «У моря Обского», «Берёзовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «Бугринская роща» и «Арена».

Как сообщает дирекция городских парков Новосибирска, мера обязательная и направлена на обеспечение безопасности посетителей. Парки продолжат работу в обычном режиме. Администрация просит гостей с пониманием отнестись к проводимым работам. По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам парков.

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