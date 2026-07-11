В Новосибирском зоопарке впервые показали детёнышей харзы, родившихся весной

Как сообщает Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, весной этого года сразу две самки харзы принесли потомство. У каждой из них родилось по два детёныша. Развитие малышей этого вида происходит медленнее, чем у других хищников, поэтому сотрудники зоопарка долгое время соблюдали тишину около вольеров и не беспокоили самок.
Сейчас детёныши окрепли и уже активно выходят к посетителям, осваивая территорию вольера. В зоопарке созданы максимально естественные условия: сложные вольеры с укрытиями и переходами, природные материалы — всё это позволяет малышам проявлять естественное поведение в своём ритме.
Гостей приглашают понаблюдать за харзами и попробовать заметить отличительные черты каждого детёныша.
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