В Нарымском сквере Новосибирска 12 июля пройдёт шествие семей

Праздник отметят в воскресенье. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в Нарымском сквере пройдёт праздник семьи, любви и верности. Мероприятие начнётся в 12:00 с молебна святым Петру и Февронии Муромским, после чего состоится шествие семей.

С 13:00 до 17:00 гостей ждёт праздничная программа: концерт творческих коллективов, детская игровая площадка, мастер-классы, парад колясок, молодёжная локация и бесплатные фотосессии. Также будет работать навигатор церковных профессий. Вход бесплатный для всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX