За сутки в Новосибирской области произошло 16 пожаров и 13 ДТП

Чаще всего горел мусор и сухая трава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе произошло 16 пожаров. Половина из них — горение мусора и сухой травы. Погиб один человек, один пострадал. На водоёмах также погиб один человек. Спасатели ликвидировали последствия 13 ДТП, в которых травмированы 15 человек.

Ночью на улице Академика Будкера в Советском районе Новосибирска произошёл пожар в гараже. К моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнём. Пожарные потушили открытое горение за 15 минут, ещё 45 минут потребовалось на разбор последствий. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров — огонь уничтожил гараж полностью. Внутри обнаружили тело погибшего мужчины. Причину устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

В ведомстве напоминают о правилах безопасности в гаражах: не хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не курить, следить за электропроводкой, не загромождать выход и иметь огнетушитель.

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