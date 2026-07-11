В Калининском районе Новосибирска высадили 400 деревьев и кустарников

Сотрудники МКУ «Калининское» высадили 100 саженцев. Фото: мэрия Новосибирска

С начала сезона в Калининском районе высадили 400 деревьев и кустарников. Среди них — ель, берёза, рябина, краснолистная черёмуха и сирень, сообщили в мэрии Новосибирска.

Сотрудники МКУ «Калининское» высадили 100 саженцев на улицах Александра Невского, Макаренко и Курчатова. Ещё 300 деревьев и кустарников появились благодаря предприятиям района на улицах Тайгинской и Новоуральской.

Работы провели как за бюджетные, так и за внебюджетные средства. До конца сентября в районе планируют высадить ещё около 250 саженцев.

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