В Советском районе Новосибирска начали ремонт улицы Тимакова до Академгородка

Сейчас идёт первый этап: демонтаж старого асфальта. Фото: МАКС-канал Максима Кудрявцева

В Советском районе начался ремонт улицы Тимакова. Подрядчик работает на участке протяжённостью 2 километра — от улицы Зелёная Горка до автодороги «Кольцово — Академгородок», сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в МАКС-канале.

Сейчас идёт первый этап: демонтаж старого асфальта. Фрезерование уже провели на 2,5 тысячи квадратных метров, всего планируется обновить 17,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Также на площади 2 тысячи квадратных метров устраняют пучинообразования.

Затем здесь уложат два слоя нового асфальта, верхний — из щебёночно-мастичной смеси, он более износостойкий и обладает хорошим сцеплением. Завершить ремонт планируют в августе. Качество работ контролируют специалисты на каждом этапе — от материалов до приёмки покрытия. При выявлении нарушений всё устранят за счёт подрядчиков.

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