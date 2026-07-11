Под Новосибирском в ДТП с мотоциклом погибли парень и подросток

10 июля около 23:10 на трассе между посёлками Степной и Берёзовка произошло смертельное ДТП. Водитель «Ниссан Цефиро» 2001 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате аварии погибли водитель мотоцикла 2010 года рождения и его пассажир 2006 года рождения. Оба скончались на месте от полученных травм.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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