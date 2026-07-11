Бастрыкин потребовал доклад по делу о некачественной медпомощи в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает Следственный комитет России, председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественной медицинской помощи в Новосибирске. В августе прошлого года мужчина обратился в частную клинику для проведения процедуры, после чего у него возникли осложнения. Ему потребовалось лечение и реабилитация. Обращения к руководству медучреждения результатов не принесли.
СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить об обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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