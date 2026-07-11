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НовостиОбщество11 июля 2026 2:40

Бастрыкин потребовал доклад по делу о некачественной медпомощи в Новосибирске

Пациент частной клиники получил осложнения после процедуры, руководство учреждения не отреагировало на жалобы
Дарья СИДОРЕНКО
Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует движение дела.

Председатель СК России Александр Бастрыкин проконтролирует движение дела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственный комитет России, председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественной медицинской помощи в Новосибирске. В августе прошлого года мужчина обратился в частную клинику для проведения процедуры, после чего у него возникли осложнения. Ему потребовалось лечение и реабилитация. Обращения к руководству медучреждения результатов не принесли.

СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить об обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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