Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Толмачево утром 11 июля

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Утром 11 июля в аэропорту Толмачево зафиксированы массовые задержки как на вылет, так и на прилет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, изменения коснулись более десяти рейсов.

Самая продолжительная задержка ожидает пассажиров рейса FV 6642 авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Сочи. Самолет должен был отправиться в 06:45 11 июля, однако расчетное время вылета перенесено на 02:50 12 июля. Таким образом, задержка составит более 20 часов.

Также задерживается рейс FV 6544 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Вместо 09:25 самолет, по предварительным данным, вылетит в 12:55.

Среди прибывающих рейсов наиболее серьезная задержка также связана с направлением Сочи. Самолет FV 6641 должен был приземлиться в Новосибирске в 05:30 11 июля, однако его ожидают только в 01:07 12 июля.

Кроме того, с опозданием прибывают рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Антальи, Читы, Сианя, Талакана, Магадана и Петропавловска-Камчатского.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

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