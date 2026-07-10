В Алтайском крае 258 самозанятых застраховались для получения больничных

Самозанятые в Барнауле получат первые больничные в августе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе самозанятые жители Барнаула, которые участвуют в программе добровольного социального страхования, смогут оформить первые выплаты по временной нетрудоспособности. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

Программа добровольного страхования для самозанятых заработала с января 2026 года. На сегодня к ней присоединились 258 жителей региона, которые платят налог на профессиональный доход.

Право на оплату больничного появляется через шесть месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Те, кто подал заявку в январе и начал платить с февраля, смогут получить деньги за листки нетрудоспособности, открытые в августе.

Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, а также от продолжительности страхового стажа. При стаже от 6 до 12 месяцев непрерывной уплаты взносов пособие составит 70% от выбранной суммы. При стаже 12 месяцев и более – 100%.

Управляющий отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова отметила, что о наступлении права на получение пособия участников будут информировать индивидуально. Каждому самозанятому придет уведомление после закрытия больничного листа.

Важно: добровольное страхование действует только в случае болезни или травмы самого самозанятого. Оно не распространяется на выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет.

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