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НовостиОбщество10 июля 2026 16:26

Мошенники в Новосибирске используют общие интересы для знакомства с жертвой

Злоумышленники представляются подписчиками блогеров и участниками групп
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Новосибирцев предупредили о том, что новые знакомые могут быть мошенниками.

Новосибирцев предупредили о том, что новые знакомые могут быть мошенниками.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках, которые используют общие интересы как повод для знакомства. Злоумышленники находят жертв в соцсетях и начинают диалог, представляясь подписчиками одних и тех же блогеров или участниками похожих сообществ. Такой предлог создает впечатление случайного и безопасного контакта. Об этом сообщили в МВД России.

Сначала разговор не касается денег. Преступники постепенно входят в доверие: задают личные вопросы, узнают об уровне дохода, интересе к инвестициям или криптовалюте. Через некоторое время они переводят беседу в сторону «выгодного заработка» или сомнительных проектов.

Специалисты советуют обращать внимание на признаки мошеннических аккаунтов: недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства. Если новый собеседник вскоре начинает обсуждать деньги или предлагает способы заработка, диалог лучше прекратить и заблокировать его.

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