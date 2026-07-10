Новосибирским многодетным семьям будут выплачивать деньги на покупку авто

Многодетные семьи в Новосибирской области получат до 2 млн на автомобиль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области изменили порядок выдачи автомобилей многодетным семьям. Вместо прямого предоставления машины регион ввел денежную выплату. Теперь родители смогут сами выбрать и купить автомобиль, который подходит именно их семье. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Соответствующие изменения внесли в постановление правительства региона № 273-п от 1 июня 2026 года. Новая мера поддержки касается в первую очередь семей с семью и более детьми.

Размер выплаты равен фактической стоимости автомобиля, но не превышает 2 миллионов рублей. Если семья захочет купить машину дороже, она может добавить собственные средства или взять кредит. Главное требование к автомобилю: в нем должно быть не менее семи посадочных мест.

В региональном министерстве труда и социального развития пояснили, что правительство стремится сделать социальную поддержку более удобной для семей. Новая система дает родителям возможность самостоятельно выбирать транспортное средство, которое лучше всего отвечает их потребностям.

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