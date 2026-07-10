Почти 60 млн писем отправили новосибирцы за год

В Новосибирской области 4 200 сотрудников празднуют День российской почты. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля будут отмечать День российской почты. В этом году в Новосибирской области праздник отметят 4 200 сотрудников разных специальностей. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

История почты в регионе началась очень давно: первая станция появилась в Каинске еще 228 лет назад, а в самом Новосибирске служба работает уже 130 лет. Сегодня почтовую сеть области составляют 697 стационарных отделений. Большинство из них – 509 отделений – находятся в сельской местности. Для удобства жителей также используют восемь передвижных отделений, четыре пункта связи, более 150 почтоматов и курьерскую доставку.

В Новосибирске круглосуточно работает современный логистический центр. Чтобы доставлять письма и товары, сотрудники используют автопарк из 200 машин, которые ездят по маршрутам общей протяженностью более 37 000 км.

За прошлый год работники почты обработали 59 миллионов писем, 6 миллионов газет и журналов, а также почти 2 миллиона посылок. Люди также совершили через отделения 3,5 миллиона платежей. Кроме обычной работы, сотрудники выполняют важные социальные задачи. Так, в 2025 году почтальоны бесплатно доставили военнослужащим в зону специальной военной операции более 14 000 посылок общим весом 141 тонна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX