Семьи из Новосибирска получили по 5 млн рублей на жилье

Новосибирские многодетные семьи стали победителями федерального конкурса. Фото: канал Андрея Травникова в МАКС

Семьи из Новосибирска и области стали победителями конкурса «Это у нас семейное». В рамках нацпроекта «Семья» 60 команд из 43 регионов страны получили по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Среди победителей оказались семьи Прошкиных, Содыль, Верич, Ланцевых, Лебедевых, Мустакимовых, Лободиных из Новосибирска и поселка Мичуринский. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Особое внимание привлек опыт сибиряков Родиона и Любови. Пара воспитала шестерых родных детей, а позже переехала в сельскую местность, чтобы помогать подросткам. Сейчас они стали родителями для 20 детей, оставшихся без попечения, и воспитывают восемь внуков. Семья постоянно участвует в социальных конкурсах и развивает свои программы по поддержке семейных ценностей.

- Поздравляю семью с заслуженной победой! Многодетная семья – это большое счастье, источник силы и поддержки, фундамент для новых свершений, - отметил глава региона.

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