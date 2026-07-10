В Новосибирске из-за аварии отключили свет в 989 домах

Аварийное отключение электроэнергии затронуло почти тысячу жилых домов в Новосибирске. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за сбоя в сети остались без света 989 домов. Об этом свидетельствует информация с муниципального портала Новосибирска.

Большинство потребителей пострадало в Дзержинском районе — там обесточили 886 жилых зданий. Также перебои с электричеством затронули 96 домов в Ленинском районе и 7 домов в Первомайском районе.

Специалисты уже работают, чтобы исправить поломку. По предварительным данным, электричество в жилых домах должны вернуть сегодня, 10 июля, в период с 20:00 до 21:00.

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