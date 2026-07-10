Психолог Хорс: «Выгорание, в отличие от обычной усталости, не лечится отпуском»

Психолог назвал главный признак профессионального выгорания Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная усталость, которая сохраняется даже после полноценного отпуска, может быть одним из главных признаков профессионального выгорания. Об этом «Абзац» рассказал кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По словам специалиста, выгорание отличается от обычной усталости тем, что отдых не помогает восстановиться. Вместе с апатией и нежеланием работать оно может вызывать ощущение внутренней пустоты.

Как отметил Хорс, одной из причин выгорания становятся завышенные ожидания от себя и стремление соответствовать навязанным обществом представлениям об успехе. Из-за этого человек продолжает испытывать неудовлетворенность собой даже во время отдыха.

Эксперт добавил, что справиться с проблемой помогает когнитивный подход в психологии. Он позволяет выявить нереалистичные убеждения, скорректировать их и сформировать более спокойное отношение к собственным достижениям и жизненным целям.

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