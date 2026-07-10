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НовостиОбщество10 июля 2026 12:12

В Новосибирске в выходные ожидаются дожди с грозами и похолодание

Ночью температура в городе опустится до +13 градусов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирске в субботу ожидается похолодание.

В Новосибирске в субботу ожидается похолодание.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После аномальной жары жителей Новосибирска ждет смена погоды. В ближайшие дни в регионе установится более прохладная и переменчивая погода. Об этом свидетельствует информация Западно-Сибирского УГМС.

В ближайшую ночь и утро ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов, но к вечеру температура может снизиться до +18...+20 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

12 июля в Новосибирске осадков практически не будет. Ночью станет заметно холоднее: в городе температура упадет до +13...+15 градусов, а в пригороде столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов. Днем погода будет преимущественно сухой, а воздух прогреется до +25...+27 градусов. Ветер сохранится на уровне 3-8 метров в секунду.

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