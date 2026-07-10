Психолог Куликова: «Классическая музыка может оказывать антидепрессивный эффект»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Прослушивание классической музыки может способствовать снижению уровня гормона стресса и стимулировать восстановление клеток мозга. Об этом «Абзац» рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.
По словам специалиста, музыкотерапия сегодня активно изучается нейробиологами и рекомендуется как дополнительный метод при депрессивных и тревожных состояниях. При этом она не заменяет медикаментозное лечение.
— Установлено, что классическая музыка синхронизирует нейронные колебания между слуховой корой и центром вознаграждения головного мозга, настраивая его на получение эмоционального удовольствия, — отметила психолог Елизавета Куликова.
Однако, подчеркнула психолог, эффект зависит от личных предпочтений: если музыка вызывает раздражение или скуку, терапевтического воздействия не будет.
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