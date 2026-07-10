В Новосибирске обновят фасады домов на Красном проспекте и улице Ленина

В Новосибирске ремонт фасадов на Красном проспекте и Ленина завершат в октябре. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске начали ремонт фасадов двух известных зданий. Работы проводят по адресам: улица Ленина, 9 и Красный проспект, 186. Сейчас строители выполнили около 40% запланированного объема. Закончить все процессы обещают в октябре текущего года. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Специалисты сотрудничают с Новосибирским отделением Союза архитекторов России, что помогает выбрать правильные цвета. Для дома на улице Ленина, 9 уже утвердили паспорт фасада. Здание построили в 1955 году в историческом центре города. У него сложная архитектура с колоннами и балконами, поэтому его покрасят в бежево-коричневые тона. Дом на Красном проспекте, 186 возвели в 1958 году. Он является частью ансамбля площади Калинина, поэтому при ремонте уделяют особое внимание деталям.

Перед началом работ власти согласовывают цвет краски с жильцами. Также договариваются с арендаторами магазинов, чтобы они не портили внешний вид домов неподходящей отделкой. Всего до конца года в Новосибирске планируют обновить более 100 фасадов.

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