Гусей заметили на станции метро «Заельцовская» в Новосибирске

Новосибирцы заметили в метро гусей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» произошел необычный случай. Поздним вечером пассажиры предпоследнего рейса увидели молодого человека с картонной коробкой. Из коробки внезапно выскочили два гуся — один серый, другой белый. Птицы начали бегать по платформе станции. Об этом рассказали в группе «Акатуйский №1» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек пытался вернуть гусей обратно в коробку, но у него ничего не получилось. Пернатые птицы прошли мимо пассажиров к турникетам, где внезапно замерли. Чтобы увести животных из зоны прохода пассажиров, пришлось действовать сообща. Дежурная по станции помогла мужчине выпроводить гусей.

В итоге птицы переместились в переход метро и продолжили там свое исследование. Очевидцы происшествия отметили, что ситуация выглядела довольно комично.

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