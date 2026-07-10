Эксперт по ЖКХ Бондарь: «За выброс лампочки в контейнер у дома грозит штраф»

Люминесцентные лампы содержат пары ртути и относятся к отходам первого класса опасности Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Выброс энергосберегающей люминесцентной лампы в обычный мусорный контейнер может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Лампы накаливания и светодиодные можно выбрасывать в обычный контейнер. А вот люминесцентные внутри содержат пары ртути. Они относятся к отходам первого класса опасности.

— Если выбросить такую вещь в контейнер у дома, то подобное действие может быть квалифицировано по части первой ст. 8.2 КоАП РФ. Данная норма закона регулирует соблюдение экологических требований при обращении с отходами. За такой проступок гражданам может грозить административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, — рассказал «Абзац» Дмитрий Бондарь.

На практике нарушителя привлечь трудно. Но площадки для сбора отходов могут оснащать камерами. В будущем они, возможно, начнут фиксировать нарушения автоматически.

Управляющие компании обязаны организовывать места для сбора опасных отходов. Обычно это экобоксы.

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