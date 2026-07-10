В Новосибирской области построят экопарк «Чкаловские дачи» за 5 млрд рублей

В Заельцовском бору создадут экопарк с инвестициями 5 млрд рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области планируют масштабное развитие туризма. На полях форума «Дикоросы» подписали соглашение о создании экопарка «Чкаловские дачи». В проекте участвуют инвестор, управляющая компания и Корпорация развития НСО. Реализовывать планы будут в течение семи лет, с 2026 по 2032 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Новый комплекс развернется на территории 25 гектаров в Заельцовском бору. Здесь построят отели категорий 4 и 5 звезд, термальный комплекс со спа-зонами, а также конгресс-холл и спортивный центр, дом русской истории и специальные «тропы здоровья».

Общий объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. Благодаря проекту в регионе создадут до 500 новых рабочих мест. Ожидается, что турпоток вырастет до 500-600 тысяч человек в год. Кроме того, проект принесет бюджету области более 100 млн рублей налогов ежегодно. Развитие такого курорта поможет укрепить имидж Новосибирской области как центра оздоровительного туризма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX