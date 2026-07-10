Полузащитник Богдан Болдырев перешел в ФК «Сибирь»

21-летний хавбек родился в Симферополе, играл в Испании и оформил хет-трик в последнем туре за Калугу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФК «Сибирь» подписала контракт с 21-летним полузащитником Богданом Болдыревым. Он стал игроком новосибирского клуба. Об этом сообщил футбольный клуб.

Богдан родился в Симферополе. Футбольное образование получил в академиях «Краснодара» и «Локомотива». Имеет опыт выступления за молодежные команды в Испании.

Прошлый сезон полузащитник провел во Второй лиге А за «Калугу». Сыграл 13 матчей. В заключительном туре оформил хет-трик в ворота «Машука-КМВ».

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