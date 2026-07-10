В Новосибирске с начала года произошло 72 ДТП с участием мотоциклов

25 подростков пострадали в авариях с участием мототехники. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Новосибирске случилось 72 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В этих авариях погибли 6 человек, а еще 78 получили травмы. Также была зафиксирована 21 авария, в которой участвовали несовершеннолетние. В таких случаях пострадали 25 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Помимо самих аварий, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 508 административных правонарушений. Нарушителями стали водители мотоциклов, скутеров и мопедов. Полиция регулярно проводит беседы с водителями, чтобы напомнить им о правилах безопасности.

Особое внимание инспекторы уделяют управлению техникой подростками. Несовершеннолетние не имеют права водить мототранспорт. Если родители передают руль ребенку без прав, им грозит штраф в размере 30 000 рублей. Также закон предусматривает ответственность родителей, если несовершеннолетний причинит кому-то вред.

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