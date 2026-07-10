Ученый СибГУТИ создал микрофонный бустер, который меняет звук до оцифровки

Устройство делает голос мягче и богаче, убирает шумы на длинных кабелях и стоит дешевле аналогов. Фото: СибГУТИ

В Новосибирске заведующий кафедрой СибГУТИ Максим Шушнов разработал микрофонный бустер. Он не просто усиливает сигнал, а формирует «окрас» звучания, делая его мягче и богаче еще до оцифровки. Об этом сообщает пресс-служба СибГУТИ.

Бустер решает проблему низкого уровня сигнала ленточных, динамических и вокальных микрофонов. В устройстве используются полевые транзисторы с очень низким уровнем шумов. Такие компоненты обычно не применяются в бюджетных преампах.

Главная особенность — бустер формирует нужный спектр искажений еще на этапе аналогового сигнала. Резкий звук становится мягким до того, как попадет в цифру. Дальнейшая обработка чаще всего не требуется.

– Если обрабатывать записанное аудио обычным бустером, звук все равно исказится. А если до оцифровки мы сделали сигнал приятным и чистым, то дальнейшая обработка не нужна, — объяснил Максим Шушнов.

Разработки Шушнова сразу идут в учебный процесс.

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