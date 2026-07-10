В Кузбассе подросток спас из горящего дома женщину с ребенком и попал в больницу

Подросток разбил стекло руками и через проем помог выбраться наружу женщине и ее сыну. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске Кемеровской области 17-летний подросток спас из пожара женщину и ее сына. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.

Ночью 17 июня загорелся жилой дом. Огонь быстро перекинулся на надворные постройки и кровлю, площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Внутри находились люди, а путь к выходу был отрезан.

Николай заметил зарево, подбежал к горящему зданию, начал стучать в окна. Увидев движение внутри, он разбил стекло руками и через проем помог выбраться наружу женщине и ее сыну. При спасении подросток поранил ногу и был госпитализирован.

Николай награжден грамотами от городской администрации и ГУ МЧС по Кузбассу за героизм.

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