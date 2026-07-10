В НГПУ вышла книга о роли современного отца в воспитании детей

В издании рассматриваются изменения в восприятии отцовства. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном педагогическом университете издана книга кандидата психологических наук, директора Института детства НГПУ Валентины Волоховой «Роль отца в развитии ребенка». Об этом сообщает «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В издании рассматриваются изменения в восприятии отцовства – от культурных установок до повседневных практик общения. По словам автора, функциональность современного отца сильно отличается от той, что была у отцов 50, 70 и даже 100 лет назад.

– Книга будет полезна психологам, педагогам и всем, кто интересуется вопросами семейного воспитания, – поделилась Валентина Волохова.

Материал для книги собирался пять лет. Толчком к ее написанию стало открытие при Институте детства Школы современного родителя: многие родители просили доступные тексты по темам, которые обсуждались на лекциях.

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