При пожаре в Советском районе Новосибирска погибла пенсионерка

Около 20:00 загорелась баня на улице Штормовой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 9 июля, при пожаре в поселке Огурцово Советского района Новосибирска погибла пенсионерка. Ее сына госпитализировали. Об этом сообщает «Навигатор» со ссылкой на отдел ГО и ЧС по Советскому району.

Около 20:00 загорелась баня на улице Штормовой. Сын хозяйки частного дома решил затопить печь, но произошло возгорание. 86-летняя женщина погибла на месте, ее 64-летний сын госпитализирован с ожогами.

Как отметили в отделе ГО и ЧС, огонь быстро перешел с бани на дом, потому что постройки находились под одной крышей.

– Так делать ни в коем случае нельзя. Это может значительно усугубить ситуацию при пожаре. Огонь быстрее переходит с одной постройки на другую, – рассказал начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать противопожарные отступы и устанавливать автономные дымовые извещатели. Многодетные семьи могут получить их бесплатно в отделе ГО и ЧС Советского района.

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