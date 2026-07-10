В Новосибирске загорелся долгострой ТЦ «Подсолнух»

Долгострой на Ватутина загорелся в Новосибирске.

В Новосибирске произошло возгорание в здании недостроенного торгового центра «Подсолнух» по адресу: улица Ватутина, 11. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.

Очевидцы сообщили, что пламя охватило верхние этажи здания. На место происшествия оперативно приехали расчеты МЧС для тушения огня.

В Новосибирске на улице Ватутина горит здание ТЦ

— Пожарные МЧС России проверили здание поэтажно, ничего не обнаружили, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Это здание известно в городе тем, что стоит пустым уже более 15 лет. Его неоднократно выставляли на торги.

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