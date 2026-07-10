В Новосибирске загорелся долгострой ТЦ «Подсолнух»

В Новосибирске произошло возгорание в здании недостроенного торгового центра «Подсолнух» по адресу: улица Ватутина, 11. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.
Очевидцы сообщили, что пламя охватило верхние этажи здания. На место происшествия оперативно приехали расчеты МЧС для тушения огня.
— Пожарные МЧС России проверили здание поэтажно, ничего не обнаружили, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Это здание известно в городе тем, что стоит пустым уже более 15 лет. Его неоднократно выставляли на торги.
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