В Кировском районе Новосибирска отремонтируют две остановки

Заездные карманы увеличат пропускную способность дороги в часы пик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на остановочных пунктах «18-й Бронный переулок» и «Разъезд» стартовали комплексные работы по обновлению инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках проекта появятся заездные карманы для общественного транспорта, новые павильоны, пешеходные переходы и искусственные неровности. Как отметил начальник отдела благоустройства администрации Кировского района Евгений Шумейко, заездные карманы увеличат пропускную способность дороги в часы пик.

Зеленые насаждения, попадающие в зону работ, планируется сохранить. В следующем году появятся компенсационные высадки с учетом пожеланий жителей.

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